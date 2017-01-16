Нова компанія-оператор української ГТС отримала керівника

Про це йдеться в розпорядженні від 11 січня 2016 року, опублікованому на сайті Кабміну.

Читайте такожГолова "Нафтогазу" розповів, як Україні зберегти статус транзитної країни

«Погодитися з пропозицією міністра енергетики та вугільної промисловості про призначення Ноздріна Валерія Миколайовича виконуючим обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України", - йдеться в документі.

Згідно з інформацією держкомпанії «Укртрансгаз», яка на сьогоднішній день ще продовжує виконувати функції оператора газотранспортної системи, Ноздрін займає посаду віце-президента «Укртрансгазу».

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд ініціював реформу Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакета Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам.

У рамках цієї реформи, 9 листопада 2016 року Кабмін ухвалив рішення про створення нової компанії - оператора газотранспортної системи - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України».

В середині грудня 2016 року голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що у зв'язку з розглядом взаємних позовів держхолдингу і російського газового монополіста «Газпром» компанія «Магістральні газопроводи України» має повноцінно запрацювати в третьому кварталі 2017 року.