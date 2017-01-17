Ціни на нафту знижуються на тлі сумнівів щодо ефективності домовленостей ОПЕК

На світових торгах у вівторок, 17 січня, ціни на нафту демонструють негативну динаміку через сумнів інвесторів в ефективності глобального пакту про скорочення видобутку, незважаючи на готовність Саудівської Аравії суворо дотримуватися його умов, передає Reuters.

Так, на ранкових торгах ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,52% - до $55,57 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI торгувалися біля позначки $52,30, на 0,13 відсотка нижче попереднього закриття.

Читайте такожУкраїнцям обіцяють зниження цін на паливо за рахунок збільшення його власного виробництва За словами трейдерів, на стороні нафти тверда рішучість лідера ОПЕК Саудівської Аравії дотримуватися умов глобального нафтового пакту.

Члени Організації країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) на початку грудня домовилися знизити виробництво на 1,2 мільйона барелів на добу до 32,5 мільйона барелів на добу заради відновлення балансу на світовому ринку та підтримки цін на сировину.

До угоди, яка офіційно набула чинності 1 січня, приєдналися і великі добувачі поза клубу, включаючи Росію.

Тим не менш, трейдери, як і раніше, сумніваються в готовності ОПЕК повною мірою дотримуватися угоди про скорочення видобутку.

Більше того, аналітики вважають, що рішення підтримати ціни на нафту за рахунок зниження виробництва може вдарити по попиту на сировину.

"Всякий раз, коли ціни на нафту будуть зростати на $10 за барель, попит на сировину буде скорочуватися на 10 базисних пунктів. Консенсус-прогноз передбачає зростання попиту на 1,3 мільйона барелів на добу в 2017 році (проти 1,4 мільйона барелів на добу в 2016 році), але ми бачимо ризики знижувальної динаміки, так як зростання попиту в Китаї та Індії стає помірним", – вважають аналітики AB Bernstein.