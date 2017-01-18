Нафта дорожчає на очікуванні скорочення видобутку

Ціна нафти зростає на заявах китайської влади про очікуваннях скорочення видобутку і збільшення імпорту "чорного золота" в країну, повідомляє Прайм.

"Станом на 06:59 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,29% - до 55,63 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,34% - до 52,66 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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У вівторок Національна комісія з розвитку і реформ Китаю заявила, що до 2020 року видобуток нафти в країні, ймовірно, впаде на 7% порівняно з рівнем 2015 року, пише газета The Wall Street Journal. Таким чином, показник складе 4 мільйони барелів на день.

При цьому очікується, що чистий імпорт "чорного золота" зросте на 5,3% в річному вираженні в 2017 році, до 8 мільйонів барелів на день. Видання зазначає, що в 2016 році показник досяг рівня в 7,65 мільйона барелів на день, що є історичним максимумом. Порівняно з попереднім роком показник зріс на 14%.

"Китай задовольняв близько 64,8% своїх потреб у нафті за допомогою імпорту в 2016 році, і цей показник може збільшитися до 66,7% у 2017 році", - наводить газета думку неназваних аналітиків BMI Research.