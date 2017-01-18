"Нафтогаз" не має наміру оплачувати виставлений "Газпромом" рахунок на $5,3 мільярда

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" не має наміру оплачувати рахунок російського газового монополіста "Газпрому" на 5,3 мільярда доларів за відмову купувати у нього газ в 2016 році за контрактом 2009 року, оскаржуваному Україною у Стокгольмському арбітражі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні НАК "Нафтогаз України" на його сторінці в Facebook.

"Не плануємо оплачувати рахунок від "Газпрому" на суму 5,3 мільярда доларів за газ, який не замовляли та не отримували протягом 2016 року. "Газпром" посилається на положення "бери або плати". Наша позиція залишається незмінною: арбітраж вирішить, чи повинна застосовуватись це положення", - йдеться в повідомленні.

В свою чергу комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що Україна заплатила за весь імпортований газ з Європи в 2016 році 1,6 мільярда доларів, що в 3 рази менше виставленого "Газпромом" рахунку.

"Якщо б ми заплатили стільки, скільки хоче "Газпром", то ВВП України у 2016 році не зріс на 1,5%, а впав на 2,5%... Ось реальний результат наших дій. Зокрема, того, що ми створили можливості отримувати необхідні обсяги імпортованого газу з Європи. І тому тепер "Газпром" не в змозі нас шантажувати припиненням поставок газу. Ми витрачаємо на імпортований газ в три рази менше грошей, а з "Газпромом" розбираємося в Стокгольмському арбітражі", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні-грудні 2016 року в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання щодо газової суперечки між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом" щодо умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році. Спір стосувався формули ціни на газ, умов оплати газу, а також умов транзиту газу.

Взаємні претензії сторін становлять кілька десятків мільярдів доларів. Як очікується, арбітражу Стокгольма прийме остаточне рішення щодо газової суперечки в першому півріччі 2017 року.

17 січня "Газпром" повідомив, що виставив "Нафтогазу України" за 2016 рік рахунок на суму 5,3 мільярда доларів за недобір газу в II-IV кварталах згідно з умовою "бери або плати".

"Газпром" не вперше виставляє "Нафтогазу" рахунки, посилаючись на пункт контракту 2009 року, який, на думку російської компанії, містить положення "бери або плати". Такі рахунки жодного разу не були прийняті до оплати, так як вони, на думку "Нафтогазу", не відповідають контракту. Крім того, серед заявлених "Нафтогазом" позовних вимог є вимога про визнання даного пункту контракту недійсним.