Ірак та Ангола збільшили видобуток нафти всупереч угоді країн ОПЕК

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) в грудні 2016 року скоротила видобуток нафти на 221 тисячу барелів на день у порівнянні з листопадом - до 33,08 мільйона барелів на день, повідомляє Прайм з посиланням на січневий доповідь організації.

"Видобуток нафти збільшився в Іраку, Анголі та Лівії, тоді як видобуток в Саудівській Аравії, Нігерії, Венесуелі продемонстрував найсильніше зниження", - йдеться в доповіді.

Видобуток Анголи зріс на 35,6 тисячі барелів - до 1,724 мільйона барелів на день, Іраку - на 42,6 тисячі барелів, до 4,632 мільйона барелів на день, Лівії - на 31,3 тисячі барелів, до 608 тисяч барелів на день.

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Іран, за даними вторинних джерел, збільшив видобуток на 9,5 тисячі барелів, до 3,72 мільйона барелів на день. При цьому видобуток Саудівської Аравії минулого місяця скоротився на 149,3 тисячі барелів на день - до 10,474 мільйона барелів на день.

За попередніми даними, загальний обсяг видобутку нафти в світі в грудні знизився в порівнянні з листопадом на 0,3 мільйона барелів на день - до 96,92 мільйона барелів. Частка ОПЕК у світовому видобутку в грудні знизилася на 0,1 процентного пункту - до 34,1%.