"Укргазвидобування" за рік продало для потреб населення 13 мільярдів кубів газу

Найбільша газовидобувна компанія України "Укргазвидобування" у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила продажі газу Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України", який в свою чергу реалізує цей газ для потреб населення, на 1,4% – до 13,002 мільярда кубометрів.

Про це під час прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи у минулому році, повідомив перший заступник голови правління компанії Олександр Романюк.

"У 2015 році ми продали 12,818 мільярда кубометрів, а в 2016-му – 13,002 мільярда кубометрів газу, тобто на 184 мільйонів кубометрів ми для населення продали більше газу", – сказав Романюк.

Також він додав, що "Укргазвидобування" реалізує газ за контрактом тільки однієї компанії – "Нафтогазу України", який в свою чергу реалізує цей газ для потреб населення.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% – до 14,605 мільярда кубометрів, тоді як в 2015 році порівняно з 2014 роком спостерігалося падіння видобутку на 3,8% – до 14,528 мільярда кубометрів.

В даний час "Укргазвидобування" реалізує програму "20/20", яка передбачає нарощування обсягів видобутку до рівня 20 мільярдів кубометрів газу на рік до 2020 року. Загальний рівень інвестицій для виконання цієї програми оцінюється в 110 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. Влітку 2015 року Кабінет міністрів в рамках зміни керівництва держкомпаній призначив Олега Прохоренка главою "Укргазвидобування". Раніше Прохоренко обіймав посаду партнера консалтингової компанії McKinsey Ukraine.