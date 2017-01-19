Южно-Українська АЕС відключила від мережі третій енергоблок

Південно-Українська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі третій енергоблок для визначення причин погіршення вакууму в конденсаторі турбоагрегату.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"19 січня 2017 року в 12:29, згідно з заявкою, енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для визначення причин погіршення вакууму в конденсаторі турбоагрегату", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що при відключення енергоблоку порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.

"Обладнання першого енергоблоку ЮУАЕС працює в заданому режимі. На другому енергоблоці триває планово-попереджувальний ремонт", - наголошується в повідомленні.

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Згідно з інформацією "Енергоатому", радіаційна обстановка на станції відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику знаходиться на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску АЕС.

"На 19 січня 2017 року він (радіаційний фон – УНІАН) становить 0,09 мікрозівертів на годину. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року третій енергоблок Южно-Українська АЕС на добу відключався від мережі для усунення несправностей.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).