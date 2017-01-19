Южно-Українська АЕС зможе збільшити вироблення електроенергії від 3% до 15% після завершення будівництва бризкальних басейнів

Південно-Українська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", зможе збільшити річне виробництво електроенергії на 3-15% або 0,5-2,5 мільярда кВт-год після завершення проекту по реконструкції системи водопостачання станції, який також передбачає будівництво бризкальних басейнів для Ташлицького водоймища-охолоджувача.

Про це повідомляє прес-служба Південно-Української АЕС.

"По його завершенні (проекту по реконструкції системи водопостачання станції – УНІАН) додатковий річний відпуск електроенергії Південно-Української АЕС становитиме від 547 мільйонів кВт-год, за консервативним даними, до 2 мільярдів 549 мільйонів кВт-год, згідно максимальної розрахункової оцінки", - йдеться в повідомленні.

Також на сайті Південно-Українського енергокомплексу, який включає в себе дану АЕС, відзначається, що за підсумками 2016 року станція виробила 17,010 мільярда кВт-год, при цьому коефіцієнт використання встановленої потужності склав 66,4%.

За даними прес-служби, важливість реалізації проекту "Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків №1-3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Южно-Української АЕС" наголосив директор Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля Григорій Плачков.

"Для нас дуже важливо завершити цей проект, оскільки він дозволить вивільнити в літній період замкнуті потужності Южно-Української АЕС. Якщо атомна енергетика буде влітку видавати максимум своїх можливостей, то тоді теплова генерація зможе накопичувати вугілля на складах для проходження осінньо-зимового максимуму", - сказав Плачков.

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Згідно з повідомленням, на реалізацію проекту було відведено три роки. Також, за словами віце-президента "Енергоатому" Айдіна Айсіна, в 2016 році був укладений контракт на поставку помпових насосів для бризкальних басейнів і відкрито фінансування для купівлі цього обладнання.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2016 року "Енергоатом" приступив до реконструкції системи технічного водопостачання на Южно-Українській АЕС вартістю 1,214 мільярда гривень. Ця реконструкція передбачає реалізацію трьох проектів: будівництво 5 бризкальних басейнів, облаштування струенаправляющего споруди (завіси) в акваторії Ташлицького водосховища, а також будівництво комплексу споруд для заповнення та підживлення водойми-охолоджувача.

"Енергоатом" має намір завершити будівництво бризкальних басейнів до 2019 року. За даними компанії, бризкальні басейни дозволять знизити температуру Ташлицького водоймища-охолоджувача, що дозволить збільшити потужність ЮУАЕС у літній період.

У середині серпня 2016 року співробітники станції почали процес бетонування підстави брызгального басейну №1.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).