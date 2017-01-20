Южно-Українська АЕС після усунення порушень підключила до мережі третій енергоблок

Южно-Українська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», підключила до мережі третій енергоблок після усунення порушень у роботі вакуумної системи конденсатора турбоагрегату. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«19 січня 2017 року о 21:46 енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до мережі після усунення порушень у роботі вакуумної системи конденсатора турбоагрегату. Навантаження енергоблоку виконується з регламентною швидкістю», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією «Енергоатому», радіаційна обстановка на атомній станції відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень.

«На 20 січня 2017 року він (радіаційний фон – УНІАН) становить 0,09 мікрозівертів на годину. Викиди та скидання радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН,19 січня Южно-Українська АЕС відключила від мережі третій енергоблок для визначення причин погіршення вакууму в конденсаторі турбоагрегату.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (три атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).