Кубів запевняє, що українські бюджетні кошти на закупівлю вугілля не потрапляють до бойовиків

Українські бюджетні кошти на закупівлю антрацитового вугілля з шахт зони АТО не потрапляють до незаконних військових формувань і використовуються виключно відповідно до українського законодавства.

Читайте такожВіце-прем'єр розповів депутатам про "рекордні" темпи виходу української економіки з тіні

Про це заявив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час виступу у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата Семена Семенченка про нібито наявність висновків Служби безпеки України про використання бюджетних коштів бойовиками.

«Відповідаю на провокаційне запитання депутата, жодної копійки бюджетних коштів не потрапляє до бойовиків», - сказав він.

За словами Кубіва, постачальники з шахт зони АТО дотримуються всіх норм українського законодавства.

«Все, що відбувається для забезпечення енергетичної галузі, проходить згідно із законами України... Окремі нормативні документи, які пов'язані з процедурою і контролем Службою безпеки України, проходять відповідно до дій і діяльності самої служби», - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі, Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Цю марку вугілля на захопленій бойовиками території на даний час видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Однак поставки вугілля із зони АТО часто перериваються.

Торік директор з логістики «ДТЕК-Енерго» Орест Логунов повідомляв, що в жовтні 2016 року поставки вугілля антрацитної групи з тимчасово неконтрольованих територій становили 618 тис. тонн, при цьому в листопаді компанія планувала поставити ще 742 тис. тонн.

На початку листопада 2016 року міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що компанії, які поставляють дефіцитне антрацитове вугілля для роботи ТЕС із зони проведення АТО, зареєстровані як юридичні особи згідно з українським правом і платять податки до українського бюджету.