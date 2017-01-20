Держдума РФ ратифікувала угоду з Туреччиною щодо газопроводу в обхід України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, у пояснювальній записці зазначається, що доцільність реалізації проекту газопроводу «Турецький потік» і підписання угоди обумовлені кількома причинами, зокрема, скороченням транзитних ризиків і забезпеченням виконання ПАТ «Газпром» контрактних зобов'язань з постачання газу до Туреччини і країн ЄС після 2019 року.

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«Надійні та безперебійні поставки російського газу газопроводом «Турецький потік» дадуть змогу забезпечити щорічні надходження до бюджету РФ експортного мита у розмірі близько 750 млн дол. США лише з першої нитки газопроводу, призначеної для поставок газу турецьким покупцям», - йдеться в документі.

«У разі реалізації другої нитки і залежно від переліку країн, покупці газу з яких отримуватимуть газ, що йде транзитом через Туреччину з другої нитки, порівнянні надходження до бюджету РФ можуть бути забезпечені за рахунок експортного мита на поставки по другій нитці», - зазначається в документі.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Туреччина 10 жовтня 2016 року підписали міжурядову угоду за проектом «Турецький потік». Документом передбачено будівництво двох гілок магістрального газопроводу по дну Чорного моря потужністю 15,75 млрд кубометрів газу кожна. Однією ниткою планується поставляти газ безпосередньо на турецький ринок, другою — транзитом через Туреччину до європейських країн. Реалізація другої нитки залежатиме від зацікавленості Європи в російському газі та отриманні від неї гарантій у цьому.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на початку грудня 2016 р. підписав раніше ухвалений турецьким парламентом закон про ратифікацію угоди з РФ за проектом будівництва «Турецького потоку».

У "Газпромі" заявляли, що "Турецький потік" має стати єдиним маршрутом для поставок російського газу до країн ЄС, що «дасть змогу зняти ризики транзиту через Україну».

У свою чергу глава «Нафтогазу України» Андрій Коболєв повідомив, що будівництво газопроводів «Турецький потік» у формі двох гілок і «Північний потік-2» позбавить Україну доходів в обсязі близько 2 млрд дол. на рік, а також приблизно уп'ятеро знизить вартість української газотранспортної системи.