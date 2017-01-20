Лукашенко доручив знайти альтернативу російській нафті
Він зазначив, що відповідні питання обговорювалися ще в кінці минулого року.
Скорочення поставок російської нафти до Білорусі має бути заміщено альтернативними варіантами.
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Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, приймаючи з доповіддю віце-прем'єра Володимира Семашка, передає БЕЛТА.
"Ми домовлялися, що найближчим часом ви мені доповісте про ситуацію в нафтогазовому комплексі країни, особливо в зв'язку з поведінкою Росії. За нашими домовленостями і угодами, раніше укладеним, яка у нас ситуація? Ми нічого не приховуємо від людей. Приховувати, я думаю, не треба. Катастрофи немає, але скорочення поставок нафти від Російської Федерації має бути заміщено альтернативними варіантами", - заявив голова держави.
Він зазначив, що відповідні питання обговорювалися ще в кінці минулого року. "І ми ці альтернативні варіанти не просто опрацьовували. Ми випробували деякі, вже випробували на практиці, доставляючи нафту з Чорного і Середземного морів на наші нафтопереробні заводи, щоб на практиці подивитися, як це буде виглядати економічно", - сказав президент.
"Тому я хотів би почути, як тут йдуть справи. Як просувається переговорний процес сьогодні з Російською Федерацією і на перспективу, щоб визначитися, як нам діяти далі. Ну і щодо нафтовидобутку в Білорусі", - додав голова держави.
Нагадаємо, що Росія заявляла про плани поставляти в 2016-2024 роках до Білорусі 24 млн тонн нафти в рік. Але у другій половині 2016 року обсяг поставок знизився. Голова Міненерго Росії Олександр Новак повідомив, що зниження безмитних поставок нафти пов'язано з неоплатою газу та недопоставками нафтопродуктів в Росію. Нафтогазова суперечка між Москвою та Мінськом почалася на початку 2016 року, коли влада Білорусі заявила про несправедливість ціни на російський газ.