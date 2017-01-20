Лукашенко доручив знайти альтернативу російській нафті

Скорочення поставок російської нафти до Білорусі має бути заміщено альтернативними варіантами.

Читайте такожБілорусь підвищила тарифи на транзит російської нафти

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, приймаючи з доповіддю віце-прем'єра Володимира Семашка, передає БЕЛТА.

"Ми домовлялися, що найближчим часом ви мені доповісте про ситуацію в нафтогазовому комплексі країни, особливо в зв'язку з поведінкою Росії. За нашими домовленостями і угодами, раніше укладеним, яка у нас ситуація? Ми нічого не приховуємо від людей. Приховувати, я думаю, не треба. Катастрофи немає, але скорочення поставок нафти від Російської Федерації має бути заміщено альтернативними варіантами", - заявив голова держави.

Він зазначив, що відповідні питання обговорювалися ще в кінці минулого року. "І ми ці альтернативні варіанти не просто опрацьовували. Ми випробували деякі, вже випробували на практиці, доставляючи нафту з Чорного і Середземного морів на наші нафтопереробні заводи, щоб на практиці подивитися, як це буде виглядати економічно", - сказав президент.

"Тому я хотів би почути, як тут йдуть справи. Як просувається переговорний процес сьогодні з Російською Федерацією і на перспективу, щоб визначитися, як нам діяти далі. Ну і щодо нафтовидобутку в Білорусі", - додав голова держави.

Нагадаємо, що Росія заявляла про плани поставляти в 2016-2024 роках до Білорусі 24 млн тонн нафти в рік. Але у другій половині 2016 року обсяг поставок знизився. Голова Міненерго Росії Олександр Новак повідомив, що зниження безмитних поставок нафти пов'язано з неоплатою газу та недопоставками нафтопродуктів в Росію. Нафтогазова суперечка між Москвою та Мінськом почалася на початку 2016 року, коли влада Білорусі заявила про несправедливість ціни на російський газ.