Країни-нафтоекспортери дотримуються планів щодо скорочення видобутку нафти

Про це заявили учасники засідання комітету з моніторингу скорочення нафтовидобутку, що відбувся в неділю, 22 січня, у Відні.

Про це повідомляє DW.

За словами співрозмовників агентства Reuters, нафтоекспортери вже скоротили видобуток на 1,5 млн барелів на день із запланованих 1,8 млн барелів у день. Росія до кінця січня скоротить видобуток енергоносіїв на 100 тисяч барелів на добу, цитує агентство "Інтерфакс" голову Міненерго РФ Олександра Новака.

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Наступне засідання комітету з моніторингу скорочення нафтовидобутку пройде у другій половині березня, третє - перед зустріччю ОПЕК у травні.

В кінці 2016 року країни ОПЕК домовилися протягом шести місяців скоротити видобуток нафти в цілому на 1,2 млн барелів на добу. Ще 11 держав, що не входять в картель, також зобов'язалися зменшити видобуток нафти до середини 2017 року на 558 тисяч барелів на день. Серед них була і Росія, яка планує знизити свою нафтовидобуток на 300 тисяч барелів на добу. Ця міра була прийнята країнами, які видобувають нафту, для стабілізації цін на міжнародних ринках.