Нафта дешевшає на даних про зростання числа бурових установок у США

Світові ціни на нафту показують деяку негативну динаміку в перший день робочого тижня на опублікованих в п'ятницю даних американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про збільшення кількості бурових установок у США, повідомляє Прайм.

"Станом на 06:51 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,07% - до 55,45 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,15% - до 53,14 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За підсумками що завершився 20 січня робочого тижня число бурових установок у США зросла на 35 штук, або на 5,3%, до 694 одиниць. У річному вираженні показник зріс на 57 штук, або на 8,9%. Кількість нафтових бурових установок збільшилася на 29 одиниць, або на 5,55% - до 551 штуки. Число газодобувних установок зросла на шість одиниць, або на 4,41%, і становить 142 штуки.

За даними аналітика Price Futures Group Філа Флінна (Phil Flynn), думку якого наводить газета The Wall Street Journal, кількість нафтових бурових установок у США знаходиться на максимальних відмітках за рік і два місяці.

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"З урахуванням того, що кількість нафтових бурових установок буде залишатися на нинішніх рівнях, ми оцінюємо, що видобуток нафти в США зросте на 315 тисяч барелів на день з четвертого кварталу 2016 року по четвертий квартал 2017 року на сланцевих родовищах Eagle FordF , Bakken і Niobrara", - наводить газета думку неназваних аналітиків Goldman Sachs.

Стримали здешевлення нафти зроблені в неділю заяви міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха про те, що він очікує дотримання в лютому 100%-ного виконання усіма країнами домовленостей про скорочення видобутку нафти в лютому. Фаліх також додав, що у січні-лютому королівство планує залишити свою видобуток нафти на рівні трохи менше 10 мільйонів барелів на добу.