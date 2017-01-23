В українських сховищах залишилося майже 10,6 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 14 по 21 січня скоротилися на 4,3%, або на 473 мільйонів кубометрів, - до 10,582 мільярда кубометрів з 11,055 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Читайте також"Укртрансгаз" повідомив, скільки газу мала Україна на початок року

За даними компанії, 21 січня сховищ відібрано 66,17 мільйона кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні становити не менше 17 мільярдів кубометрів.

При цьому, за оцінками НАК "Нафтогаз України", запас газу в 14,5 мільярда кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.