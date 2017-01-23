"Нафтогаз" у першому кварталі закупить 2,6 мільярда кубів вітчизняного газу для населення

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в першому кварталі 2017 року закупить в «Укргазвидобування» 2,59 млрд куб. м газу.

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Про це йдеться в повідомленні «Укргазвидобування» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, «Нафтогаз» і «Укргазвидобування» уклали додаткову угоду на поставки природного газу у 2016 року і січні-березні 2017 року, яка передбачає поставку 15,594 млрд кубометрів газу загальною вартістю 61,585 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укргазвидобування» у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила продаж газу «Нафтогазу», який у свою чергу реалізовує цей газ для потреб населення, на 1,4% – до 13,002 млрд куб. м.

За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% – до 14,605 млрд куб. м, тоді як у 2015 році порівняно з 2014 роком спостерігалося падіння видобутку на 3,8% – до 14,528 млрд куб. м.

Нині «Укргазвидобування» реалізовує програму «20/20», яка передбачає нарощування обсягів видобутку до 20 млрд куб. м газу на рік до 2020 року. Загальний рівень інвестицій для виконання цієї програми оцінюється в 110 млрд грн.