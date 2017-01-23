Європейські партнери "Газпрому" відмовилися фінансувати "Північний потік-2"

Російський енергетичний гігант "Газпром" буде оплачувати самостійно витрати на будівництво трансбалтійського газопроводу "Північний потік-2", оскільки австрійська нафтова компанія OMV та інші європейські партнери відмовилися від своїх планів.

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Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Der Standard.

"Газпром втратив надію на європейських партнерів в проекті газопроводу "Північний потік-2" - принаймні в найближчому майбутньому", - повідомляє видання.

"Газпром" планував реалізувати проект "Північний потік-2" разом з європейськими нафтовими компаніями Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall, і при цьому зберегти за собою 50 відсотків плюс одна акція для контролю.

Однак європейські партнери відмовилися від фінансової участі в проекті і тепер "Газпром" змушений інвестувати 1,75 млрд євро - удвічі більше, ніж планувалося.

Європейські компанії так і не увійшли в капітал проектної компанії "Nord Stream 2 AG" через протидію польського антимонопольного регулятора, після чого не вдалося реалізувати початкову схему проекту.

Ще в грудні 2016 року в "Газпромі" заявляли, що не бачать ризиків для фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Голова російського газового холдингу Олексій Міллер заявляв, що всі учасники проекту підтвердили свою участь в проекті "Північний потік-2", і що проект реалізується строго за графіком.

Нагадаємо, в грудні 2016 року влада шведського острова Готланд вирішила відмовити "Газпрому" в оренді гавані для "Північного потоку 2".

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.