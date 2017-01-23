На український ринок газу вийшов один із найбільших у світі трейдерів - ЗМІ

Компанія Trafigura, яка вважається третім за обсягами енерготрейдером у світі, з листопада 2016 року почала торгувати природним газом на внутрішньому ринку України.

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Про це повідомляє ЛІГА.net з посиланням на власника однієї з великих газових компаній.

Trafigura в листопаді почала закуповувати природний газ у Європі і реалізовувати його споживачам в Україні. Ресурс купується у польської ONICO Energia Spolka. Обсяги імпорту, за словами співрозмовника агентства, незначні і не перевищують 5 млн кубометрів на місяць.

Всі операції проводяться через українську дочірню компанію Trafigura - Трафігура Юкрейн, зареєстровану в Києві ще в липні 2016 року.

Trafigura - зареєстрована в Нідерландах компанія, яка спеціалізується на торгівлі металами, нафтою і мінеральними добривами. Виручка компанії в 2016 році становила $98,1 млрд.

Як повідомлялося, в 2016 році Україна скоротила імпорт природного газу на 32,7% порівняно з 2015 роком - до 11,78 млрд кубометрів. Частка приватних компаній в імпорті становила 27%, інші обсяги купує «Нафтогаз України».

У грудні 2016 року імпорт становив 1,6 млрд кубометрів газу, що в 3,7 раза більше, ніж у грудні 2015 року.