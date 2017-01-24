Ціни на нафту зростають завдяки ослабленню долара та скороченню видобутку

Ціни на нафту зросли в ході ранкових торгів у вівторок завдяки ослабленню долара і скороченню видобутку країнами-членами ОПЕК та державами, що не входять в картель.

Читайте такожІрак та Ангола збільшили видобуток нафти всупереч угоді країн ОПЕК

Вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent зросли на 0,53 відсотка до $55,52 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $52,98, на 0,44 відсотка вище за попереднє закриття, пише Рейтер.

Підтримку нафтовим котируванням надало ослаблення долара, індекс якого знизився через побоювання інвесторів про можливий вплив протекціоністської політики президента США Дональда Трампа на торгівлю.

На стороні нафти також скорочення видобутку країнами-членами ОПЕК та державами, що не входять в картель.

Виробники вже прибрали з ринку 1,5 мільйона барелів нафти в добу, сказали міністри енергетики ОПЕК і держав, що не входять в картель, на засіданні комітету з моніторингу скорочення видобутку, яке пройшло в неділю у Відні.

Члени Організації країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) і видобувачі поза клубом, включаючи Росію, раніше уклали першу угоду з 2001 року про спільне зниження виробництва на близько 1,8 мільйона барелів на добу.

Міністр нафти Іраку Джаббар аль-Лаібі сказав напередодні, що більшість великих світових нафтокомпаній, які беруть участь у розробці родовищ країни, також скорочують видобуток в рамках глобального пакту.

Він додав, що "дуже задоволений" ходом реалізації угоди і сподівається, що вона допоможе підштовхнути ціни на нафту до $60-$65 за барель.

За даними Bernstein Energy, світові запаси нафти знизилися в річному вираженні на 24 мільйони барелів до 5,7 мільярда барелів у четвертому кварталі 2016 року – рівня, еквівалентного приблизно 60 дням споживання. Це найзначніше квартальне зниження з четвертого кварталу 2013 року.

Подальше зростання цін стримує збільшення обсягу виробництва у США.

За тиждень, що завершився 20 січня, кількість бурових установок у США зросла максимально за майже чотири роки, показали в п'ятницю дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes.

Сьогодні обсяг виробництва нафти в США близький до рівня кінця 2014 року – тоді ж високий обсяг видобутку в США обвалив ціни на нафту.