Електростанції України за рік скоротили виробництво електроенергії на 1,8%

Електростанції, які виробляють електроенергію в об'єднаній енергосистемі України, в 2016 році знизили виробництво електроенергії порівняно з 2015 роком на 1,8% – до 154,817 млрд кВт-год., повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, ТЕС і ТЕЦ за минулий рік збільшили виробництво електроенергії на 2,1% порівняно з 2015 роком – до 56,612 млрд кВт-год. При цьому атомні станції скоротили виробництво електроенергії на 7,6% – до 80,950 млрд кВт-год. Також скоротили вироблення електроенергії вітрові, сонячні електростанції та генерація, яка використовує біомасу, – на 2%, до 1,560 млрд кВт-год.

Водночас ГЕС і ГАЕС у 2016 році збільшили виробництво електроенергії на 33,9% – до 9,119 млрд кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Україні в 2015 році становило 157,7 млрд кВт-год.