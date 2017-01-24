Україна в 2016 році збільшила експорт електроенергії на 11%
14:57, 24 січня 2017Енергетика
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Понад 78% експортних поставок електроенергії було здійснено в Угорщину, більше 21% припало на Польщу і менше 1% – на Молдову.
Ілюстрація REUTERS
Україна в 2016 році збільшила експорт електроенергії в порівнянні з 2015 роком на 10,9% – до 4,014 мільярда кВт-год, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
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Як повідомляв УНІАН, за даними Фіскальної служби, Україна в 2016 році збільшила валютну виручку від експорту електроенергії на 1,3% порівняно з 2015 роком – до 152 мільйонів доларів.
За вказаний період понад 78% експортних поставок електроенергії було здійснено в Угорщину, більше 21% припало на Польщу і менше 1% – на Молдову.
У 2015 році Україна експортувала 3,6 мільярда кВт-год.
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