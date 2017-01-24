Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії по "Північному потоку-2" – Порошенко

15:36, 24 січня 2017
Енергетика
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Президент зазначив, що так назіваемая комерційна привабливість проекту "Північний потік-2" містить в собі низку політичних ризиків.

Ілюстрація REUTERS

Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо російського проекту "Північний потік - 2", що передбачає будівництво другої гілки газопроводу "Північний потік" в обхід України.

Як повідомили в прес-службі президента України Петра Порошенка, про це глава держави сказав у ході зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Так звана комерційна привабливість цього проекту містить в собі низку політичних ризиків", - цитує Порошенка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський "Газпром" та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

На той момент прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відзначав, якщо Росія і деякі західні компанії побудують "Північний потік-2", це позбавить Україну 2 мільярдів доларів прибутку, Словаччину – 0,8 мільярда доларів, Польщі – 0,4 мільярда доларів, а також позбавить ЄС реальної енергетичної незалежності.

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За оцінками голови Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, даний газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також Коболєв спрогнозував, що реалізація проекту "Північний потік-2" призведе до того, що пункти входження російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини та країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, щоб доставити потрібні обсяги газу у східні європейські регіони.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

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Теги: #Порошенко#Фінляндія#Північний потік-2