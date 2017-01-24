Видобуток вугілля в Україні зріс до 41 мільйона тонн

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2016 році збільшилася на 2,8% порівняно з 2015 роком – до 40,864 мільйона тонн з 39,76 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, 5,789 мільйона тонн, або 14,2% від загального обсягу вугілля було видобуто на державних шахтах.

У грудні видобуток вугілля в Україні становив 3,856 мільйона тонн. З цього обсягу 511,3 тисячі тонн твердого палива видобуто на державних шахтах.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився у 1,6 рази порівняно з минулим роком – до 39,76 мільйона тонн з 65 мільйонів тонн.

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Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. При цьому для стабільної роботи енергосистеми влада прийняла рішення про необхідність імпорту антрациту з Південно-Африканської Республіки.