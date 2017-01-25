Нафта дешевшає на даних про зростання її запасів у США

Світові ціни на нафту демонструють негативну динаміку в середу на статистикою Американського інституту нафти (API) про зростання запасів у США, повідомляє Прайм.

"Станом на 06:56 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,2%, до 55,34 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,3% - до 53,02 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за даними API, запаси нафти в США зросли на 2,93 мільйона барелів. При цьому запаси бензину збільшилися на 4,85 мільйона барелів, дистилятів - на 1,95 мільйона барелів.

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"Трейдери також очікують даних від Міненерго США з комерційних запасів нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв). За прогнозами опитаних агентством Reuters аналітиків, за тиждень, що завершився 20 січня, показник виріс на 2,815 мільйона барелів, або на 0,58%, до 488,315 мільйона барелів", - резюмує видання.

"Ринок буде сфокусований на даних Міненерго США, які будуть опубліковані сьогодні ввечері, вони найімовірніше, стануть головною подією, що впливає на ринок, у найближчі 24 години", - цитує агентство головного ринкового стратега CMC Markets Майкл Маккарті (Michael McCarthy).