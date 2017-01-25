Аналітики знайшли в бюджеті "Газпрому" діру на $15 мільярдів - ЗМІ

Різке падіння цін на газ в Європі і політичні мегапроекти по зведенню нових трубопроводів до ЄС та Китаю проїли діру в бюджеті "Газпрому". Фінансовий план компанії на найближчі 3 роки передбачає щорічне перевищення витрат над доходами, повідомляє Росбалт з посиланням на огляд Ощадбанку CIB.

Як підрахували аналітики Алекс Фек та Валерій Нестеров, навіть якщо ціни на нафту утримаються у поточних позначок, дірка в бюджеті "Газпрому" складе не менше 15 мільярдів доларів, повідомляє Finanz.

Читайте такожГазовий скандал: "Газпром" хоче судитися відразу з усіма турецькими клієнтами

Покривати дефіцит "Газпрому" доведеться за рахунок рекордних зовнішніх позик та розпродажу активів. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на проект бюджету "Газпрому", в 2017-19 роках компанія планує розмістити борг на 27 мільярдів доларів та залучити ще 6 мільярдів доларів від продажу власності.

"Гроші потрібні на мегабудівництва: "Сила Сибіру", "Турецький потік" та "Північний потік-2" обійдуться компанії в 20 мільярдів євро (21,3 мільярда доларів)", - уточнив раніше голова управління "Газпрому" Андрій Воробйов.