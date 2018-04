Рівненська АЕС відпрацьовує процедуру вивантаження відпрацьованого ядерного палива та його транспортування до ЦСВЯП

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", почала відпрацьовувати процедуру вивантаження з реакторів станції відпрацьованого ядерного палива, його подальшого переміщення на залізничну колію і транспортування на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Київській області.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"На Рівненській АЕС триває робота з підготовки до транспортування на територію централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) відпрацьованих тепловиділяючих збірок. Зараз за допомогою імітаторів транспортних контейнерів визначається оптимальний процес завантаження ВЯП в контейнери і їх пересування по проммайданчику", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, виконання робіт проводиться виключно під час планово-попереджувальних ремонтів.

"Відслідковується вся ланцюг пересування контейнера від реактора до залізничної платформи", - наголошується в повідомленні.

За словами виконуючого обов'язки гендиректора РАЕС Павла Ковтонюка, вже завершені роботи по блоку №3 та розпочато на блоці №1, при цьому всі роботи планується завершити до початку 2018 року.

"Усі підготовчі роботи на РАЕС, починаючи від обстеження будівель і споруд, завершуючи завантаженням ВЯП на залізничні платформи, включаючи оформлення та узгодження документації, розділені на окремі блоки, що дозволить оптимізувати як виконання, так і контроль проведення всього комплексу робіт", - зазначив Ковтонюк, додавши, що виконання всіх робіт координується на щотижневих нарадах з участю власника технології - фірми Holtec International, а також "Енергоатомом", Київським інститутом "Енергопроект", Державною інспекцією з атомного регулювання України та експертними організаціями.

Як повідомляв УНІАН, контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal був підписаний ще в кінці 2004 року, проте з низки причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури і економічної кризи 2008 року, проект був фактично заморожений.

У квітні 2016 року було заявлено про перенесення терміну запуску ЦСВЯП на кінець 2018 року через відсутнысть коштів для фінансування проекту і проблем з наданням земельної ділянки для сховища.

За словами голови Державної інспекції з ядерного регулювання Сергія Божка, будівництво сховища буде виконано у відповідності з міжнародними стандартами ядерної безпеки.

12 жовтня 2016 року Кабмін прийняв рішення про виділення земельних ділянок загальною площею 45,2 га в зоні відчуження (Київська область) під будівництво ЦСВЯП.

На початку листопаді 2016 року Держатомрегулювання схвалила висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки за попереднім аналізом безпеки ЦСВЯП.

Згідно з інформацією "Енергоатому", через відсутність власного сховища Україна щорічно витрачає 200 мільйонів доларів на оплату послуг російської компанії "Росатом" з вивезення та переробки відпрацьованого палива на території РФ.

За інформацією "Енергоатому", основними елементами технології Holtec є: багатоцільовий контейнер (БЦК), герметичний корпус якого забезпечує надійну ізоляцію і ідеальні умови зберігання ВЯП; транспортний контейнер HI - STAR для транспортування ВЯП з атомних електростанцій, призначений для радіаційного захисту та захисту БЦК від зовнішніх впливів під час транспортування та зберігання; металлобетонный контейнер для зберігання HI - STORM для біологічного захисту та пасивного відведення тепла від ВЯП, що зберігаються в БЦК. БЦК з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС з застосуванням транспортних контейнерів HI - STAR будуть доставлятися на територію ЦСВЯП залізними дорогами загального користування.