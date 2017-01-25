"Енергоатом" у 2017 році приступить до добудови третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС – Міненерговугілля

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", оператор всіх діючих АЕС країни, в 2017 році приступить до добудови третього гідроагрегату Ташлицької гідроакумулюючої електростанції, яка входить до складу Південно-Українського енергокомплексу.

Про це написав директор департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промислового України Григорій Плачков на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Компанія НАЕК "Енергоатом" планує цього року приступити до добудови 3-го енергоблоку ГАЕС на Ташлику", – написав Плачков.

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Як повідомляв УНІАН, за даними "Енергоатому", для завершення складання і введення в експлуатацію третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС необхідно фінансування розміром 2,7 мільярда гривень.

За інформацією прес-служби компанії, введення в експлуатацію третього гідроагрегату станції підвищить надійність і ефективність роботи об'єднаної енергетичної системи України за рахунок покриття пікової і заповнення провальною частин графіка навантажень.

Довідка УНІАН. Южно-Український енергетичний комплекс розташований на півдні України в Миколаївській області. Він включає в себе Южно-Українську атомну станцію (три атомні енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівську гідростанцію на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і высокоманевренную Ташлицьку гідроакумулюючу станцію (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 302 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

Розпорядженням Кабінету міністрів від 27 липня 2006 року передбачено завершити будівництво ТГАЕС у повному проектному обсязі – в складі 6 гідроагрегатів загальною потужністю 900 МВт.

В 1996 році як відокремлений підрозділ підприємство увійшло до складу ДП "НАЕК "Енергоатом". Южно-Український енергокомплекс забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 мільйонів осіб.