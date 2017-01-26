Ціни на нафту зростають на фоні зниження долара

Ціни на нафту зростають у четвер завдяки слабкому долару, однак підйом обмежений через великий обсяг поставок і запасів, незважаючи на зусилля членів ОПЕК та країн поза картелем знизити обсяги видобутку для підтримки ринку.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent вранці торгувалися по $55,57 за барель, додавши 49 центів до попереднього закриття, пише Рейтер.

Нафта WTI зросла в ціні на 43 центи, становивши $53,18 за барель.

За словами трейдерів, зростання цін зумовлене зниженням долара, який опустився з січневого піку вже на 3,9 відсотка.

Однак зростання цін на нафту стримують дані про запаси від Управління енергетичної інформації США (EIA).

За даними EIA, запаси нафти в США зросли за тиждень, що завершився 20 січня, на 2,84 мільйона барелів до 488,3 мільйона барелів. Таким чином, видобуток нафти в США зріс більш ніж на 6,3 відсотка з середини минулого року до 8,96 мільйона барелів на добу.