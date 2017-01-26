Стало відомо, коли введуть в експлуатацію нове сховище для відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» і підрядна організація – американська компанія Holtec International в третьому кварталі 2018 року планують розпочати введення в експлуатацію нового сухого сховища для відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), в яке з існуючого сховища (СВЯП-1) буде вивантажене паливо Чорнобильській АЕС.

Читайте такожІсторична подія: Чорнобильський реактор накрили унікальним саркофагом (фото, відео)

Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила прес-служба Державного агентства з управління зоною відчуження.

«Не раніше третього кварталу 2018 року «ЧАЕС» разом з підрядною організацією (Holtec International – УНІАН) почнуть процес введення в експлуатацію СВЯП-2», - повідомили в прес-службі, додавши, що існуюче сховище вже заповнено на 97%, у результаті чого планується протягом 10 років перевезти паливо ЧАЕС на СВЯП-2.

Згідно з повідомленням, нове сухе сховище відпрацьованого ядерного палива буде розташовано в зоні відчуження і має забезпечити зберігання відпрацьованого палива Чорнобильської АЕС (понад 21000 тепловиділяючих збірок) протягом 100 років (2019-2119 роки).

«Планується навесні 2017 року завершити монтаж обладнання СВЯП-2, після чого почнуться «холодні» випробування окремого обладнання та систем без відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ВТВЗ)... «Гарячі» випробування з ВТВЗ (згодом це рішення має затвердити Державна інспекція з ядерного регулювання) планується почати в четвертому кварталі 2017 року», - повідомили в прес-службі.

Читайте такожСховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відповідатиме міжнародним стандартам – Держатомрегулювання

У рамках «гарячих» випробувань з СВЯП-1 в СВЯП-2 буде перевезено 186 відпрацьованих ТВЗ і тільки після проведення всіх випробувань буде отримана ліцензія на експлуатацію об'єкта.

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день вартість ССВЯП-2 становить 381 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2006 року Україна ініціювала розрив контракту із французькою компанією Framatomе (AREVA) з будівництва СВЯП-2, яке було розпочато ще у 2000 році.

У 2007 році Асамблея донорів Рахунку ядерної безпеки ЄБРР визнала проект договору з Holtec International більш вдалим, ніж пропозиція з компанією Framatome. Після цього був схвалений проект договору України з американською компанією Holtec International на завершення будівництва сухого сховища відпрацьованого ядерного палива-2 (СВЯП-2) для Чорнобильської АЕС.

У вересні 2007 року був підписаний відповідний контракт між компанією та державним підприємством «ЧАЕС». Тоді вартість проекту оцінювалася в 190 млн євро.

Станом на осінь 2013 року роботи із завершення будівництва СВЯП-2 оцінювалися вже 255 млн євро.

У квітні 2016 року було проведено конференцію донорів за участю ЄБРР для додаткового фінансування цього проекту, у зв'язку зі зміною курсової різниці між євро і доларом. Планувалося, що роботи з будівництва СВЯП-2 будуть завершені до кінця 2016 року.