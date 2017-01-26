У російському "Газпромі" заявили про ризики поставок газу до Європи через Польщу

Заступник голови правління російського монополіста «Газпрому» Олександр Медведєв в інтерв'ю Reuters розповів про ризики для поставок газу до Європи через Польщу, оскільки Варшава ще не прийняла нові умови для транзиту.

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«Ми знаємо, що Польща не збирається продовжувати транзитну угоду. Це несе ризики для поставок газу в європейські країни, включаючи Німеччину»,— розповів він.

Пізніше віце-прем'єр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував заяву представника «Газпрому». Він заявив, що припущення про ризик поставок газу до Європи через Польщу показує, що російська компанія є «невизначеним партнером» для країни, передає Прайм з посиланням на Bloomberg.

Раніше польська PGNiG, яка оскаржила в суді Євросоюзу рішення Єврокомісії про доступ «Газпрому» майже до всіх потужностей газопроводу OPAL, повідомляла, що суд став на її бік і призупинив рішення Брюсселя, в рамках якого російська компанія вже розпочала повністю використовувати трубопровід.