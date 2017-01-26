Україна через похолодання збільшила відбір газу з підземних сховищ на 42%

Україна у зв‘язку з похолоданням збільшила відбір природного газу з підземних газових сховищ на 42% - до 78 млн куб. м на добу. Про це повідомляє прес-служба державної компанії-оператора газотранспортної системи (ГТС) «Укртрансгаз».

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«Через різке похолодання збільшено відбір газу зі сховищ на 42% - до 78 млн куб. м на добу», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що даний режим відбору газу є абсолютно оптимальним, крім того, ГТС має запас додаткових потужностей.

«На противагу кремлівській пропаганді відзначаємо, що російського «блакитного» палива в українських сховищах немає», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах мають становити не менше 17 млрд кубометрів. При цьому, за оцінками НАК «Нафтогаз України», запас газу в 14,5 млрд кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

16 жовтня Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір.

За інформацією «Укртрансгазу», станом на 26 січня в підземних сховищах міститься 10,3 млрд куб. м газу, а з початку опалювального сезону було відібрано 4,4 млрд куб. м «блакитного» палива.