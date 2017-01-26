Транзит російського газу через Україну до Європи досяг рекордного значення

Про це повідомляє прес-служба державної компанії - оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

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«Добовий обсяг транзиту газу до Європи перевищив рівень 300 млн куб. м, така тенденція простежується два дні поспіль, і є рекордним значенням за останні кілька років», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Україна продовжує своєчасно і в повному обсязі виконувати заявки на транзит.

«За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, з 1 по 24 січня через українську газотранспортну систему для європейських споживачів було транспортовано 6,525 млрд куб. м «блакитного» палива, при цьому обсяг поставок транзитного газу з території РФ становив 6,522 млрд куб. м», - сказано в повідомленні.

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Також у прес-службі повідомили, що російська компанія – монополіст з експорту газу до Європи «Газпром» не витримує рівень тиску газу на східному кордоні України, який передбачений умовами транзитного контракту.

«Газпром» не витримує контрактного тиску на російській прикордонній ГВС (газовимірювальна станція – УНІАН) «Суджа», де станом на 6 ранку за київським часом тиск у бік України становив 58,8 атмосфери, що на 2% нижче за контрактні умови», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську газотранспортну систему в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щороку прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу. Порушення цієї норми Київ і Москва заперечують в Арбітражному суді Стокгольма. Рішення суддів може бути винесено в першій половині поточного року.

За даними «Укртрансгазу», з 30 днів листопада контрактний тиск на газовимірювальній станції «Писарівка» витримувався лише 12 днів, а на станції «Суджа» він стабільно було нижчим за контрактні умови. Надалі «Газпром» також продовжував порушувати умови контракту в частині дотримання вимог щодо рівня тиску газу на вході в газотранспортну систему на східному кордоні України.