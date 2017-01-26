ЗМІ дізналися про мільйонну зарплату голови "Нафтогазу" (документ)

Умови трудового контракту голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і Колективний договір держкомпанії дозволяють істотно варіювати кінцевою сумою заробітної плати, повідомляє Экономическая правда з посиланням на відповідні документи.

"В додатковій угоді до трудового договору від 13 квітня 2016 року вказується, що крім посадового окладу (1,041 мільйона гривень.) СЕО отримує щомісячну премію "на умовах і в розмірі відповідно до колективного договору підприємства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний час в "Нафтогазі" діє колективний договір від 25 червня 2012 року, підписаний тодішнім головою держкомпанії Євгеном Бакуліним.

Відповідно до нього, преміювання співробітників апарату НАК можливо на рівні до 200% від посадового окладу.

Перша половина з них (100%) виплачується в щомісячному режимі "за виконання виробничих функцій і завдань". Це означає, що систематична зарплата керівника НАК становить 2,082 мільйона гривень на місяць.

Інші 100% виплачуються не системно "за внесок в загальні результати роботи".

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В такому випадку щомісячна сумарна винагорода голови "Нафтогазу" може досягати 3,123 мільйона гривень.

За даними видання, на даний час в НАК розробляється новий колективний договір.

Журналісти звернулася в НАК з питанням про статистику використання опцій нарахування премій СЕО, але відповіді не отримали.

Раніше Андрій Коболєв неодноразово заявляв про те, що підвищення зарплат топ-менеджерам держкомпаній є стимулом у боротьбі з корупцією.

"Щоб зберегти людину, яка приносить результат, і щоб вона не стала корумпованою, потрібно платити їй на ринковому рівні", - говорив він.