ЗМІ дізналися про мільйонну зарплату голови "Нафтогазу" (документ)
Зарплата Коболєва перевищує 2 мільйони гривень на місяць.
Умови трудового контракту голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і Колективний договір держкомпанії дозволяють істотно варіювати кінцевою сумою заробітної плати, повідомляє Экономическая правда з посиланням на відповідні документи.
"В додатковій угоді до трудового договору від 13 квітня 2016 року вказується, що крім посадового окладу (1,041 мільйона гривень.) СЕО отримує щомісячну премію "на умовах і в розмірі відповідно до колективного договору підприємства", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на даний час в "Нафтогазі" діє колективний договір від 25 червня 2012 року, підписаний тодішнім головою держкомпанії Євгеном Бакуліним.
Відповідно до нього, преміювання співробітників апарату НАК можливо на рівні до 200% від посадового окладу.
Перша половина з них (100%) виплачується в щомісячному режимі "за виконання виробничих функцій і завдань". Це означає, що систематична зарплата керівника НАК становить 2,082 мільйона гривень на місяць.
Інші 100% виплачуються не системно "за внесок в загальні результати роботи".
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В такому випадку щомісячна сумарна винагорода голови "Нафтогазу" може досягати 3,123 мільйона гривень.
За даними видання, на даний час в НАК розробляється новий колективний договір.
Журналісти звернулася в НАК з питанням про статистику використання опцій нарахування премій СЕО, але відповіді не отримали.
Раніше Андрій Коболєв неодноразово заявляв про те, що підвищення зарплат топ-менеджерам держкомпаній є стимулом у боротьбі з корупцією.
"Щоб зберегти людину, яка приносить результат, і щоб вона не стала корумпованою, потрібно платити їй на ринковому рівні", - говорив він.