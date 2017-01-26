Гройсман наполягає на перегляді програми розвитку атомної енергетики

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що програма розвитку атомної енергетики до 2040 року повинна бути переглянута, при цьому галузь має також отримати завдання на середньострокову перспективу - на найближчі 5 років.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це Гройсман сказав під час відвідування Хмельницької атомної електростанції.

"Україна при цьому повинна розвивати експорт електроенергії і продавати її за кордон, що сприятиме розвитку економіки і забезпечення енергонезалежності, - цитує прес-служба Гройсмана. - Наше завдання - зробити Україну експортером електроенергії. Українська атомна енергетика безпечна, і сьогодні немає жодних ризиків роботи системи. Ми наростили частку електроенергії, виробленої підприємствами "Енергоатома", і будемо робити все, щоб далі система працювала прогресивно. У цьому контексті необхідно переглянути програму розвитку атомної енергетики до 2040 року і дати завдання на середньострокову перспективу, які повинні бути вирішені в найближчі 5 років".

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Крім того, в уряді, за словами Гройсмана, сформована стратегія розвитку гідроенергетики, реалізація якої дозволить наростити частку цього виду енергії в загальному балансі країни до 16% з нинішніх 8%.

Довідка УНІАН.В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі. Станом на 26 січня в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України. Щодня на атомних електростанціях України виробляється понад 250 мільйонів кВт-год електроенергії.