Україна до 2020 року має забезпечувати себе газом і припинити його імпорт - Гройсман

Україна до 2020 року, за розрахунками уряду, повинна повністю забезпечувати свої потреби в природному газі і припинити його закупівлю з будь-яких джерел, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час поїздки в Хмельницьку область.

"До 2020 року весь газ, який потрібен споживачам України, повинен проводитися на території України. Ми не повинні закуповувати імпортний газ. Ми хочемо стати незалежною країною", - цитує Гройсмана прес-служба уряду.

При цьому прем'єр нагадав, що в 2016 році в країні вдалося зупинити падіння власного видобутку газу і наростити її на 100 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2016 року Гройсман вже заявляв, що Україна в разі успішної реалізації програми нарощування власного видобутку газу розраховує відмовитися від імпорту палива до 2020 року. Видобуток природного газу в Україні за 2015 рік скоротилася порівняно з 2014 роком на 3,1% - до 19,2 мільярда кубометрів.

Найбільша в країні газовидобувна держкомпанія "Укргазвидобування" в 2015 році порівняно з попереднім роком скоротила видобуток природного газу на 3,8%, або на 572 мільйони кубів, - до 14,528 мільярда кубів з 15,1 мільярда кубів.