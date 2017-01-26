Нові блоки Хмельницької АЕС зможуть генерувати додаткові 15 мільярдів кВт-год електроенергії на рік – "Енергоатом"

Реалізація проекту із завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС дасть додаткову генерацію електроенергії в об'єднану енергосистему України на рівні 15 мільярдів кВт-год на рік.

Про це повідомляє прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

"Введення в експлуатацію третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС забезпечить щорічно додаткова відпустка 15 мільярдів кВт-год електроенергії в енергетичну систему України", - йдеться в повідомленні.

Інформація була опублікована у зв'язку з робочою поїздкою на ХАЕС прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, під час якої обговорювалися питання подальшого розвитку атомної енергетики та завершення будівництва двох енергоблоків на даній станції.

"Завдання номер один - забезпечення 100-відсоткової безпеки діяльності атомних електростанцій, а 100-відсотковий рівень навантаження АЕС буде сприяти стабільності та збалансованості енергетичної системи України", - наводяться в повідомленні слова Гройсмана.

Як повідомляв УНІАН, переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія "Атомстройекспорт". У конкурсі, окрім "Атомбудекспорту", також брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

В кінці 2014 року глава "Енергоатому" Юрій Недашковський заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією з-за відсутності з боку останньої якихось зрушень у реалізації цього проекту. Тоді очікувалося, що замінити "Росатом" (материнська компанія "Атомбудекспорту") зможе чеська Skoda (власником чеської Skoda JS a.s. є юридична особа, зареєстрована в Росії).

У 2015 році Верховна Рада денонсувала угоду про добудову Хмельницької АЕС з Російською Федерацією.

На кінець листопада 2016 року "Енергоатом" заявив, що розглядає можливість залучення європейського постачальника реакторної установки типу ВВЕР-1000 для завершення будівництва енергоблоків №3 і №4 на ХАЕС. Тоді також зазначалося, що використання реакторної установки від європейського постачальника не змінює висновки та свідчення, спочатку закладені в техніко-економічному обґрунтуванні даного проекту.

У ході свого візиту на ХАЕС 26 січня 2017 року Гройсман також говорив, що програма розвитку атомної енергетики до 2040 року повинна бути переглянута і галузь повинна отримати завдання на середньострокову перспективу, тобто на найближчі 5 років. Також, за його словами, Кабмін готовий спільно з енергетиками шукати джерела фінансування добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, незважаючи на значну вартість цього проекту.

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Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Проект добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС триває кілька років, однак через брак фінансування регулярно зупиняється.