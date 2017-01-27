Нафта продовжує дешевшати на даних про зростання її видобутку в США

Ціна нафти в п'ятницю незначно знижується на тлі збільшення видобутку в США, повідомляє Прайм.

"Станом на 06:39 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,20% - до 56,14 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,04% - до 53,76 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в середу Міненерго США повідомило, що видобуток нафти в країні за тиждень, що завершився 20 січня, збільшився на 0,19%, або на 17 тисяч барелів на добу, до 8,961 мільйона барелів на добу. Трейдери зазначають, що збільшення видобутку в США компенсує скорочення видобутку країнами, що входять і не входять в ОПЕК, пише агентство Reuters.

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"Увага учасників ринку зосереджено на двох речах: реакції (виробників - ред.) сланцевої нафти на більш високі ціни і ступінь виконання ОПЕК", - цитує агентство неназваних аналітиків банку Barclays.

ОПЕК 30 листопада 2016 року домовилася про зниження свого видобутку на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона барелів. Країни, які не входять до ОПЕК, 10 грудня погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу. Угоду укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю пролонгації.