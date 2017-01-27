У найближчі дні буде прийнято рішення по стандартному підключенню до електромереж - Гройсман

Наступного тижня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалить рішення про стандартному підключенні до електромереж, що дозволить подолати будь-які корупційні схеми з боку обленерго, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Нацкомісія прийме рішення про стандартному підключенні до електроенергії. Тепер у будь-якому куточку України не зможе чиновник, працівник обленерго виставляти на розсуд ціну за підключення. Ми вважаємо, що це буде ще один крок розвитку економіки і підприємництва", - сказав глава уряду.

Він нагадав, що на поточний момент існують різні схеми ціноутворення за підключення - найчастіше неправомірні та з використанням "відкатів".

Читайте такожБрати участь у купівлі українських обленерго мають енергокомпанії зі світовим ім'ям - прем'єр-міністр

"Проблема має бути вирішена, а чиновники, які зловживають своїм становищем, - притягнуті до відповідальності", - сказав прем'єр.

Раніше Гройсман повідомив, що рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, про поступове зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів реалізується і вже в найближчі місяці дозволить підвищити конкурентоспроможність української продукції та економіки загалом.