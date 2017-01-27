"Укрнафта" планує у 2017 році інвестувати у видобуток нафти 2,6 мільярда гривень

«Для того, щоб забезпечити довгострокову стабілізацію видобутку і створити передумови для її зростання, «Укрнафті» необхідно інвестувати близько 2,6 млрд грн в рік... В бюджеті 2017 року запланована інвестиційна програма в обсязі 2,6 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за попередніми оцінками, в 2016 році компанія змогла виділити на інвестиції приблизно 510 млн грн., що стало одним з найнижчих показників за останні 10 років.

«У 2016 році інвестиційні можливості компанії були обмежені через високі ставки рентної плати на видобуток нафти і конденсату. Крім того, не було прийнято рішення про початок досудової санації, план якої був запропонований керівництвом «Укрнафти» для погашення «історичної» заборгованості», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, висока ставка ренти на видобуток нафти (45%) була введена в серпні 2014 року з ініціативи уряду у зв'язку з високими світовими цінами на нафту. У той час ціна на еталонний сорт нафти Urals перевищувала 100 дол. за барель. За інформацією компанії, на сьогодні ціни на нафту впали до 45-50 дол. за барель і на тлі цього високі податки значно обмежують можливості компаній інвестувати у видобуток нафти.

В кінці жовтня 2016 року глава компанії Марк Роллінс повідомив, що «Укрнафта» звернулася в державні органи з ініціативою про зниження ставки рентної плати за видобуток сирої нафти з нинішнього рівня в 45% до 29% від товарної вартості видобутої сировини. За словами Роллінса, дана ініціатива дозволить у довгостроковій перспективі збільшити податкові надходження в бюджет.

У середині листопада Поппер повідомив, що «Укрнафта» зможе інвестувати у видобуток нафти понад 100 млн дол. в рік і наростити обсяг видобутої сировини за умови зниження ставки рентної плати до 29%.

23 листопада у Верховній Раді був зареєстрований законопроект про внесення змін у Податковий кодекс із метою зниження з 1 січня 2017 року ставки рентної плати за видобуток нафти та конденсату. 20 грудня цей законопроект був розглянутий і проголосований у другому читанні. Його підтримали 235 народних депутатів. Згідно з прийнятими змінами, на сьогодні ставка ренти на видобуток нафти становить 29% (при розробці свердловин на глибині до 5000 м).

Після зниження податків, в «Укрнафті» повідомили, що в 2017 році компанія зможе додатково заощадити 1,3 млрд грн, які планується інвестувати в проекти інтенсифікації видобутку нафти і направити на погашення податкової заборгованості компанії.

Також у жовтні 2016 року Роллінс повідомляв, що податкова заборгованість компанії досягла 12 млрд грн. Для фінансового оздоровлення компанії був розроблений план досудової санації «Укрнафти», який поки ще не був прийнятий на зборах акціонерів.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.