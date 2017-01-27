Антимонопольний комітет буде моніторити ринок нафтопродуктів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) планує впровадити комплексний і системний моніторинг ринків нафти і нафтопродуктів, що буде сприяти усуненню існуючої інформаційної асиметрії на ринках роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та підвищення відкритості даних ринків.

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Про це повідомила прес-служба АМКУ.

Згідно з повідомленням, 25 січня на засіданні робочої групи з впровадження та забезпечення моніторингу ринків нафти та нафтопродуктів за участю представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України був опрацьований перелік показників, джерел та періодичність їх надходження для створення системи моніторингу даних ринків.

Зокрема, обговорювалося питання про доцільність використання цінових котирувань на українських біржах в якості індикатора кон'юнктури роздрібних ринків нафтопродуктів.

У прес-службі нагадують, що робоча група була створена 21 грудня 2016 року за результатами міжвідомчої наради з обговорення можливих шляхів підвищення рівня конкуренції на вітчизняних ринках нафти, бензинів, дизельного палива, скрапленого газу та забезпечення їх прозорості.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2016 року Кабмін створив Міжвідомчу групу з питань ринку нафти і нафтопродуктів.

Серед основних завдань робочої групи - визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань функціонування даного ринку, сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань розроблення та здійснення заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань функціонування ринку, розвитку нафтопереробної промисловості і т. д.