ЄС повинен заблокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2" - Коболєв

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю Reuters, опублікованому в неділю, 29 січня, передає DT.ua.

"Ми закликаємо наших європейських партнерів подивитися на крок вперед, що станеться, коли "Північний потік-2" буде запущений", – сказав керівник "Нафтогазу".

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Коболєв підкреслив, що запуск підводного газопроводу з пропускною здатністю 55 мільярдів кубометрів на рік призведе до еквівалентного падіння обсягів транзиту природного газу через Україну та Польщу.

"Не думаю, що це має відношення до диверсифікації постачань. Це означає домінування "Газпрому" в цій частині Європи", – зазначив голова "Нафтогазу".

Коболєв закликав країни ЄС бути обачними у відносинах з РФ і російським компаніями, а також запевнив, що Україна залишається одним із найбільш послідовних противників "Північного потоку-2".