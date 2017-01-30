Нафта продовжує дешевшати на даних із США

Ціна нафти знижується в перший день робочого тижня, продовжуючи відігравати опубліковані в п'ятницю дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про зростання числа бурових установок у США, повідомляє Прайм.

"Станом на 06:42 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,57% - до 55,38 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,47% - до 52,92 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Baker Hughes, за підсумками що завершився 27 січня робочого тижня кількість бурових установок у США зросла на 18 штук, або на 2,5%, до 712 одиниць. У річному вираженні показник зріс на 93 штуки, або на 15%. Кількість нафтових бурових установок збільшилася на 15 одиниць, або на 2,72%, до 566 штук. Кількість газодобувних установок зросла на три одиниці, або на 2,11%, і становила 145 штук.

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"Збільшення видобутку в США не повинно бути несподіваним", - цитує агентство Reuters неназваних аналітиків банку ANZ. Разом з тим вони відзначають, що зменшення видобутку нафти країнами ОПЕК істотно перевищить її збільшення в США, що сприятиме скорочення світових запасів, які зросли за останні два роки.

ОПЕК 30 листопада 2016 року домовилася про зниження своєї здобичі на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона барелів. Країни, які не входять до ОПЕК, 10 грудня погодили скорочення своєї здобичі сумарно на 558 тисяч барелів на добу. Угоду укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю пролонгації.