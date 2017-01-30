Запорізька АЕС відключила від мережі четвертий енергоблок

Запорізька АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі четвертий енергоблок в зв'язку із відключенням лінії електропередачі "Дніпровська".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"30 січня 2017 року о 12:11 через відключення високовольтної лінії електропередачі 750 кВ "Дніпровська" дією автоматики відключено від енергомережі енергоблок №4 Запорізької АЕС", - повідомили в прес-службі, додавши, що в результаті цього сумарна навантаження станції знижена до 4000 МВт.

За інформацією прес-служби, 12:44 лінія "Дніпровська" була включена, після чого була розпочата підготовка до підключення четвертого енергоблоку до мережі.

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Згідно з повідомленням, під час відключення порушень меж і умов безпечної експлуатації не було, а радіаційна обстановка в зоні розташування ЗАЕС залишилася без змін.

"В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків. Діючі енергоблоки працюють у штатному режимі, зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків немає", - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року вклад Запорізької АЕС в енергетику країни виріс з 2 до 22%.