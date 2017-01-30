"Енергоатом" планує в серпні завершити підготовку будмайданчика для ЦСВЯП

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує в серпні 2017 року завершити підготовку будівельного майданчика для Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), яке буде побудовано в зоні відчуження.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на сайті публічних закупівель Prozzoro.

Згідно з повідомленням, "Енергоатом" оголосив тендер на проведення підготовчих робіт для подальшого будівництва ЦСВЯП, які повинні бути завершені до 20 серпня 2017 року. Очікувана вартість даних робіт становить 34,3 мільйона гривень.

Відповідно до тендерної документації, майданчик під ЦСВЯП буде розташована в 10-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС. На цьому майданчику повинні бути побудовані тимчасові будівлі (на період ведення будівництва), а також дороги і загородження.

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Як повідомляв УНІАН, контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal був підписаний ще наприкінці 2004 року, проте з низки причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури і економічну кризу 2008 року, проект було фактично заморожено.

12 жовтня 2016 року Кабмін прийняв рішення про виділення земельних ділянок загальною площею 45,2 га в зоні відчуження (Київська область) під будівництво ЦСВЯП.

Згідно з інформацією "Енергоатому", через відсутність власного сховища Україна щорічно витрачає 200 мільйонів доларів на оплату послуг російської компанії "Росатом" з вивезення та переробки відпрацьованого палива на території РФ.