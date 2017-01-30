Запорізька АЕС підключила до мережі четвертий енергоблок

Запорізька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі четвертий енергоблок, повідомила прес-служба компанії.

"30 січня 2017 року о 14 годині 08 хвилин енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до мережі. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на станції у штатному режимі працює 6 енергоблоків, при цьому зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків немає.

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"Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня о 12:11 Запорізька АЕС відключила від мережі четвертий енергоблок в зв'язку із відключенням лінії електропередачі "Дніпровська". Через півгодини ця лінія була включена, після чого була розпочата підготовка до підключення четвертого енергоблоку до мережі.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року вклад Запорізької АЕС в енергетику країни виріс з 2 до 22%.