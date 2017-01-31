Нафта Brent завершує місяць зниженням більш ніж на 5%

Світові ціни на нафту у вівторок знижуються на тлі припущень інвесторів про те, що збільшення видобутку "чорного золота" в США може нівелювати зусилля країн ОПЕК та інших держав зі скорочення його виробництва, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,22% - до 55,20 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,44% - до 52,40 долара за барель, повідомляє Прайм.

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Раніше американська нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes опублікувала звіт, згідно з яким кількість бурових установок в США за підсумками робочого тижня, що завершився 27 січня, зросла на 18 штук - до 712 одиниць, в тому числі нафтових - на 15 штук, до 566 одиниць.

Крім того, міненерго США повідомило, що видобуток нафти в країні за тиждень, що завершився 20 січня, зріс на 17 тисяч барелів на добу - до 8,961 мільйона барелів на добу. "Ціни на нафту залишаються під тиском, оскільки трейдери, як і раніше, стурбовані збільшенням бурової активності в США", - цитує агентство Рейтер думку неназваних аналітиків з банку ANZ.

Подібні показники підсилюють думку інвесторів про те, що зростання обсягу виробництва у США компенсує скорочення видобутку в інших нафтовидобувних державах. На цьому тлі вартість нафти марки Brent може завершити місяць зниженням більш ніж на 5% зі свого січневого піку в 58,27 долара за барель.

ОПЕК 30 листопада 2016 року домовилася про зниження свого видобутку на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона барелів. Країни, що не входять в ОПЕК, 10 грудня погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу. Угода укладена на перше півріччя 2017 року з можливістю пролонгації.