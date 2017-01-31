"Газпром" купив 34% акцій латвійського газотранспортного оператора

Російський "Газпром" придбав 34,099% акцій латвійського газотранспортного оператора Conexus Baltic Grid, передає ПРАЙМ з посиланням на повідомлення "Газпрому".

"Частка в статутному капіталі організації до придбання - 0%; частка голосуючих акцій організації до придбання - 0%.... Частка в статутному капіталі організації після придбання - 34,09911%; частка голосуючих акцій організації після придбання - 34,09911%", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАналітики знайшли в бюджеті "Газпрому" діру на $15 мільярдів - ЗМІПовідомляється, що зарахування голосуючих акцій організації на особовий рахунок в реєстрі власників іменних цінних паперів або на рахунок депо акціонерного товариства в депозитарії сталося 2 січня 2017 року.

Нагадаємо, відповідно до закону про лібералізацію газового ринку Латвії, до квітня 2017 року компанія-монополіст Latvijas Gaze, одним з основних акціонерів якої є російський «Газпром», повинна бути розділена на два незалежних підприємства: оператора систем передачі і зберігання газу та оператора систем розподілу та торгівлі газом.

У рамках реорганізації Latvijas Gaze в грудні 2016 р. була заснована Conexus Baltic Grid. Нової компанії передані функції з розподіла та зберігання газу. Conexus Baltic Grid буде надавати послуги за тарифами Latvijas Gaze.

Передбачається, що спочатку структура акціонерів Conexus Baltic Grid буде практично повністю збігатися з Latvijas Gaze. Акціонерами останньої є «Газпром» (34%), Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) і Itera Latvija (структура «Роснефти», 16%).

При цьому нове законодавство Латвії забороняє газодобувним компаніям мати частки в активах із транспортування газу. У зв'язку з цим до 2018 р. «Газпром», Uniper і Itera Latvija повинні будуть вийти з газотранспортного бізнесу країни.