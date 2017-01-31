"Це наші надра": Гройсман не бачить іншого варіанту, як отримувати вугілля з непідконтрольних територій

Уряд України зробить все для забезпечення українців вугіллям для проходження опалювального сезону та на подальші періоди, сказав в ефірі телеканалу ICTV прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Гройсман повідомив, що сьогодні економіка України споживає на рік близько 33 млн тонн вугілля, з яких 9 млн тонн - це вугілля групи «А», і воно добувається переважно на непідконтрольній території. «Я проти контрабанди та зловживань на лінії розмежування... Але ми зробимо все, щоб вугілля було достатньо для задоволення потреб населення», - сказав Гройсман.

"Це наша земля, це наші надра, всі підприємства зареєстровані на українській землі - нашій, контрольованій і я не бачу сьогодні іншого варіанту, окрім як отримувати це вугілля. Все інше, це необхідно нам робити модернізацію, потрібно переходити на інші види вугілля, потрібно робити багато інших речей, але це все займає час, а люди хочуть сьогодні включити світло, сьогодні підігріти їжу, сьогодні користуватися побутовою технікою", - заявив прем'єр-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення цієї проблеми Україна закуповує паливо у Південно-Африканській Республіці та Польщі.

На захопленій бойовиками території антрацит видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова, проте поставки вугілля із зони АТО часто перериваються.

У середині вересня 2016 року директор з логістики «ДТЕК-Енерго» Орест Логунов повідомляв, що частина антрацитового вугілля, який ДТЕК привозив з тимчасово окупованих територій, надходила на ТЕС державної енергогенеруючої компанії «Центренерго».

25 січня 2017 року ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ - Попасна у рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу, в результаті чого було заблоковано рух 12 поїздів із загальною кількістю 700 вагонів.

Після цього заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що ця блокада може привести до того, що вся Луганська область залишиться без електроенергії. За його словами, цей маршрут - єдина гілка, по якій здійснюється постачання вугіллям ТЕС у Щастя (Луганська обл.) На думку Туки, такі дії є незаконними і недоцільними.