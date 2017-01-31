Нацкомісія збільшила вартість підключення бізнесу до електромереж

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила питому вартість нестандартного приєднання (підключення електроустановки потужністю від 160 кВт) до електричних мереж на 2017 рік на рівні від 3 тис. грн до 9,4 тис. грн за 1 кВт.

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Відповідне рішення комісія прийняла на своєму черговому засіданні.

Згідно з текстом документа, приміром, питома вартість нестандартного приєднання до електричних мереж «Київенерго» становитиме в 2017 році 3094 грн за 1 кВт (без ПДВ), до мереж «Полтаваобленерго» - 9428 грн за 1 кВт (без ПДВ).

Середнє значення питомої вартості нестандартного приєднання до електромереж становитиме 6094 грн 1 кВт (без ПДВ).

Голова НКРЕКП Дмитро Вовк повідомив, що прийняття цього рішення пов'язане з тим, що, згідно із законодавством, урегульованими є питання підключення електроустановок потужністю до 160 кВт (стандартне приєднання). «Всі підключення потужністю вище стикалися з труднощами на рівні обленерго, оскільки не було нормативного документа, який дозволяв би заздалегідь визначити вартість такого приєднання, виникали суперечки щодо технічних умов, про вартість техумов, про терміни», - сказав Вовк.

На думку НКРЕКП, це рішення забезпечить стійке функціонування ринку послуг із приєднання електроустановок до мереж і дозволить покращити позиції України в рейтингу Doing Business.

Голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олексій Оржель, присутній на засіданні комісії, в свою чергу повідомив, що прийняття цього рішення призведе до підвищення вартості приєднання сонячних і вітряних електростанцій у кілька разів, що негативно позначиться на інвестиційній привабливості цієї галузі в Україні.

Він зазначив, що диференційовані ставки з приєднання від 3 до 9 тис. грн за 1 кВт встановлені лише для 11 обленерго, тоді як для 29 електропередавальних організацій встановлено середнє значення – 6 тис. грн за 1 кВт. «Якщо у нас ставка приєднання коливається від 3 до 9 тис. грн, як можна для цілого ряду обленерго прийняти середнє значення? Це означає, що ми одним недоплачуємо або іншим переплачуємо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, питання підключення до електромереж визначається в проекті закону про ринок електроенергії, розгляд якого в парламенті очікується в лютому-березні 2017 року.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відзначав важливість прийняття комісією рішення про стандартне підключення до електромереж, що, на його думку, дозволить подолати будь-які корупційні схеми з боку обленерго.

За його словами, на поточний момент існують різні схеми ціноутворення за підключення - найчастіше неправомірні й з використанням «відкатів».

У червні 2016 року Гройсман заявив про необхідність спростити в Україні умови підключення бізнесу до електромереж. При цьому він зазначив, що незрозуміла система підключення до електромереж перешкоджає створенню нових робочих місць та виробництв, а також виступає корупційним чинником.