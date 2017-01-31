Рівненська АЕС підключила до мережі перший енергоблок

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», після завершення планово-попереджувального ремонту, підключила до мережі перший енергоблок. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«31 січня 2017 року о 10:56 енергоблок №1 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) підключено до мережі після завершення планово-попереджувального ремонту, який тривав 38,8 доби», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на даний момент потужність блоку становить 30% і триває поступове планове підвищення потужності енергоблоку.

«Станом на 12:00 31 січня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1585 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - відзначили в прес-службі, додавши, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було, а радіаційний, протипожежний та екологічний стан на станції і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2016 року Рівненська АЕС відключила від мережі енергоблок №1 для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.